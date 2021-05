Arriva il caldo | weekend 22-23 maggio | prove di estate al Sud

(Di giovedì 20 maggio 2021)il. Da venerdì 21l’alta pressione a matrice sub-tropicale farà grandi passi verso l’Italia. Ai margini dell’anticiclone troveremo come spesso è accaduto in questo periodo, le regioni settentrionali che risentirannormente dell’influenza atlantica. Il team del sito www.iLMeteo.it avvisa che dopo un giovedì a tratti piovoso sugli Appennini meridionali e sui rilievi del Triveneto, da venerdì l’anticiclone influenzeràrmente il tempo sulle nostre regioni. Fino alinfatti il tempo sarà prevalentemente asciutto, pienamente soleggiato al Sud e con cielo coperto al Nord e al Centro (specie sabato), ma non sono attese precipitazioni degne di nota, se non qualcuna sui sui settori alpini e prealpini. Le temperature cominceranno lentamente a salire e il ...

Advertising

miciobigio : @Robi9915 @Rob_accia Abbiamo qui la fabbrica più grossa d'occidente Abbiamo anche il padrone screanzato e prepotent… - cuccurucucuuu : ma il caldo quando arriva uffa - CosenzaChannel : Arriva il caldo. Da venerdì 21 maggio l'alta pressione a matrice sub-tropicale farà grandi passi verso l'Italia. So… - manurisa80 : RT @nonfraledonne: Arriva il caldo i ragazzi che lavorano al mercato iniziano a spogliarsi - Diana95422100 : Quando arriva......sempre che arrivi,il caldo, la cambi ? -

Ultime Notizie dalla rete : Arriva caldo

Ultime piogge in queste ore, poi il meteo cambia: temperature suil. Da venerdì 21 maggio l'alta pressione a matrice sub - tropicale farà grandi passi verso l'Italia. Ai margini dell'anticiclone troveremo come spesso è accaduto in questo periodo, le ...Un temain questi mesi di campagna vaccinale serrata per superare l'emergenza Coronavirus. Il ... Speranza e la campagna vaccinale Poiil momento di tirare le somme, e il ministro spiega ...Meteo Milano – In mattinata su Milano e la Lombardia avremo tempo asciutto con prevalenza di cieli sereni e qualche nube sull’arco alpino. Anche nel pomeriggio il tempo rimarrà stabile con cieli ancor ...Giovedì 20. Al nord: cielo sereno o poco nuvoloso. Al centro: qualche rovescio sul frusinate. Al sud: nubi e isolati piovaschi su Calabria settentrionale e sul casertano Venerdì 21. Al nord: molte nub ...