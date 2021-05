Aree montane toscane: dalla Regione 50 mila euro per incubatoi ittici (Di giovedì 20 maggio 2021) La Regione Toscana finanzia gli incubatoi ittici di Tosi nel comune di Reggello (FI) e quelli di proprietà di enti pubblici nelle province di Lucca e Grosseto. Con la delibera approvata in giunta viene dato un contributo di all’incirca 50 mila euro che sarà destinato al buon funzionamento degli impianti dove vengono allevati salmonidi per ripopolare i corsi d’acqua. “Sono risorse utili per questi piccoli gioielli delle Aree interne e della montagna -spiega la vicepresidente e assessora all’agroalimentare Stefania Saccardi – che servono al ripopolamento dei nostri fiumi e torrenti in modo da ricreare un sistema naturale in equilibrio. La funzione degli incubatoi ittici è senza dubbio un elemento chiave, in grado di soddisfare contemporaneamente molte ... Leggi su laprimapagina (Di giovedì 20 maggio 2021) LaToscana finanzia glidi Tosi nel comune di Reggello (FI) e quelli di proprietà di enti pubblici nelle province di Lucca e Grosseto. Con la delibera approvata in giunta viene dato un contributo di all’incirca 50che sarà destinato al buon funzionamento degli impianti dove vengono allevati salmonidi per ripopolare i corsi d’acqua. “Sono risorse utili per questi piccoli gioielli delleinterne e della montagna -spiega la vicepresidente e assessora all’agroalimentare Stefania Saccardi – che servono al ripopolamento dei nostri fiumi e torrenti in modo da ricreare un sistema naturale in equilibrio. La funzione degliè senza dubbio un elemento chiave, in grado di soddisfare contemporaneamente molte ...

parda71 : RT @Cisl_ER: Sarà decisivo ricucire le disparità socio-economiche tra i differenti territori, una vera minaccia per la coesione sociale. Tr… - faedilaura : RT @Cisl_ER: Sarà decisivo ricucire le disparità socio-economiche tra i differenti territori, una vera minaccia per la coesione sociale. Tr… - LorisCavallett1 : RT @Cisl_ER: Sarà decisivo ricucire le disparità socio-economiche tra i differenti territori, una vera minaccia per la coesione sociale. Tr… - lapatti72 : RT @Cisl_ER: Sarà decisivo ricucire le disparità socio-economiche tra i differenti territori, una vera minaccia per la coesione sociale. Tr… - ElenaFiero : RT @Cisl_ER: Sarà decisivo ricucire le disparità socio-economiche tra i differenti territori, una vera minaccia per la coesione sociale. Tr… -