Approvato Sostegni bis, Draghi: "Decreto guarda al futuro" (Di giovedì 20 maggio 2021) (Teleborsa) – "E' un Decreto diverso dal passato perchè guarda al futuro, ad un Paese che riapre ma non lascia indietro nessuno". Con queste parole il Presidente del Consiglio Draghi ha illustrato in conferenza stampa il Decreto Sostegni bis che ha tagliato il traguardo. In arrivo, dunque, una nuova tornata di aiuti a sostegno dell'economia da circa 40 miliardi di cui "17 a imprese e professioni, 9 alle imprese per aiuti sul credito, 4 ai lavoratori e alle fasce in difficoltà". "Per la prima volta accanto al criterio del fatturato si usa anche l'utile che è molto più giusto ma ovviamente ci vorrà più tempo, la seconda novità è l'arco temporale che ora abbraccia 370mila nuove partite IVA che vengono incluse", ha detto il Premier. Tra le novità, la norma "anti licenziamenti"

