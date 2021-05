Approvato il Decreto Sostegni bis: ristori per 15,4 miliardi, affitto, bollette e bonus spesa, le novità (Di giovedì 20 maggio 2021) Il Consiglio dei Ministri, si apprende, ha Approvato il Decreto Sostegni bis, il nuovo pacchetto di misure e ristori per imprese, giovani, salute e lavoro. Tanti i punti contenuti nella manovra, che verrà illustrata nel pomeriggio dal premier Mario Draghi in conferenza: ammontano a oltre 15 miliardi i ristori a fondo perduto e sono previsti interventi per affitto e bollette per le famiglie in difficoltà. Decreto Sostegni bis, a chi vanno gli aiuti da 15,4 miliardi di euro Secondo la bozza del Decreto filtrata sin dalla mattinata di oggi, sono numerosi i punti contenuti nel nuovo pacchetto, che consta di 77 articoli. L’intera operazione consta di 40 miliardi di ... Leggi su thesocialpost (Di giovedì 20 maggio 2021) Il Consiglio dei Ministri, si apprende, hailbis, il nuovo pacchetto di misure eper imprese, giovani, salute e lavoro. Tanti i punti contenuti nella manovra, che verrà illustrata nel pomeriggio dal premier Mario Draghi in conferenza: ammontano a oltre 15a fondo perduto e sono previsti interventi perper le famiglie in difficoltà.bis, a chi vanno gli aiuti da 15,4di euro Secondo la bozza delfiltrata sin dalla mattinata di oggi, sono numerosi i punti contenuti nel nuovo pacchetto, che consta di 77 articoli. L’intera operazione consta di 40di ...

