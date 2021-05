Approvato il decreto Sostegni bis, le novità: stop ai licenziamenti fino al 28 agosto e assunzioni a tempo indeterminato per i medici (Di giovedì 20 maggio 2021) Il Consiglio dei ministri ha varato il decreto Sostegni bis. Il provvedimento, oltre a stanziamenti per la sanità e per la lotta al Coronavirus, contiene ristori a fondo perduto per le imprese, un robusto pacchetto di norme per il mondo del lavoro in attesa della riforma degli ammortizzatori sociali e il rafforzamento del reddito di emergenza. Finanziato con uno scostamento di bilancio da 40 miliardi di euro, il decreto ne destina 5 per introdurre diversi strumenti volti ad accompagnare la fine del blocco dei licenziamenti, previsto per la fine del mese giugno. Tra questi, gli sgravi al 100% per il contratto di rioccupazione e modifiche ai contratti di solidarietà. Ci sarà inoltre una proroga di sei mesi della cassa integrazione per cessazione d’attività e l’estensione dei contratti di espansione. Orlando: «In ... Leggi su open.online (Di giovedì 20 maggio 2021) Il Consiglio dei ministri ha varato ilbis. Il provvedimento, oltre a stanziamenti per la sanità e per la lotta al Coronavirus, contiene ristori a fondo perduto per le imprese, un robusto pacchetto di norme per il mondo del lavoro in attesa della riforma degli ammortizzatori sociali e il rafforzamento del reddito di emergenza. Finanziato con uno scostamento di bilancio da 40 miliardi di euro, ilne destina 5 per introdurre diversi strumenti volti ad accompagnare la fine del blocco dei, previsto per la fine del mese giugno. Tra questi, gli sgravi al 100% per il contratto di rioccupazione e modifiche ai contratti di solidarietà. Ci sarà inoltre una proroga di sei mesi della cassa integrazione per cessazione d’attività e l’estensione dei contratti di espansione. Orlando: «In ...

