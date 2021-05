Antonella, OSS: “mi hanno offerto 650 euro mensili in RSA per 156 ore settimanali, ho rifiutato”. (Di giovedì 20 maggio 2021) Antonella, OSS. In una RSA mi hanno offerto 650 euro mensili per turni di 12 ore ciascuno e dovevo portare da casa la divisa. Al dirigente ho risposto: “le farò sapere”. Carissimo Direttore di AssoCareNews.it, sono Antonella, una Operatrice Socio Sanitaria (OSS). Voglio farmi una risata e nello stesso tempo una triste riflessione su dove sta andando la nostra professione tecnica. Nei giorni scorsi ho effettuato un colloquio una Residenza Sanitaria Assistenziale (RSA) e mi hanno proposto per 650 euri mensili netti turni di 12 ore (8.00-20.00 – 20.00-8.00). Tra le mie mansioni: cura dell’ospite, pulizia della camera e biancheria. Poi, se in corso d’opera , vedevano un mio miglioramento avrebbero aumentato lo stipendio a 700 euro ... Leggi su cityroma (Di giovedì 20 maggio 2021), OSS. In una RSA mi650per turni di 12 ore ciascuno e dovevo portare da casa la divisa. Al dirigente ho risposto: “le farò sapere”. Carissimo Direttore di AssoCareNews.it, sono, una Operatrice Socio Sanitaria (OSS). Voglio farmi una risata e nello stesso tempo una triste riflessione su dove sta andando la nostra professione tecnica. Nei giorni scorsi ho effettuato un colloquio una Residenza Sanitaria Assistenziale (RSA) e miproposto per 650 eurinetti turni di 12 ore (8.00-20.00 – 20.00-8.00). Tra le mie mansioni: cura dell’ospite, pulizia della camera e biancheria. Poi, se in corso d’opera , vedevano un mio miglioramento avrebbero aumentato lo stipendio a 700...

Advertising

advgiornalista : Antonella, OSS. In una RSA mi hanno offerto 650 euro mensili per turni di 12 ore ciascuno e dovevo portare da casa… - advgiornalista : RT @AssoCare: Antonella, OSS. In una RSA mi hanno offerto 650 euro mensili per turni di 12 ore ciascuno e dovevo portare da casa la divisa.… - AssoCare : Antonella, OSS. In una RSA mi hanno offerto 650 euro mensili per turni di 12 ore ciascuno e dovevo portare da casa… - AssoCare : Antonella, OSS. In una RSA mi hanno offerto 650 euro mensili per turni di 12 ore ciascuno e dovevo portare da casa… -