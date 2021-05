Anticipazioni Uomini e Donne oggi | 20 maggio 2021 | Trono Classico e Over

Leggi su tpi

(Di giovedì 20 maggio 2021)20è il popolare dating show di Maria De Filippi in onda, giovedì 20, su Canale 5: ecco ledella puntata. In questa nuova edizionesono stati raggruppati insieme, per cui li vedremo protagonisti nel nuovo studio. Quali sono ledidi? Appuntamento questo pomeriggio, giovedì 20, dalle ore 14,45 su Canale 5. Ledella puntata diNuovo appuntamento con ...