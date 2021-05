Anna Pettinelli su Aka7even: “Lo sapevamo che non avrebbe vinto, ce lo siamo detti” (Di giovedì 20 maggio 2021) Anna Pettinelli, archiviata l’esperienza ad Amici di Maria De Filippi, ha rilasciato un’intervista a FanPage dove ha avuto l’opportunità di parlare del suo pupillo Aka7even. Aka7even, come sappiamo, non ha vinto Amici (e neanche il girone del canto, vinto a mani basse da Sangiovanni), ma questo per lui non è stato un fulmine a ciel sereno, dato che in qualche modo la Pettinelli lo aveva preparato a riguardo. “Al di là dei gusti personali della giuria, era impossibile non riconoscessero le qualità di Luca. Sa suonare tutto: la chitarra, la batteria, il pianoforte. Scrive le canzoni, canta benissimo, non stona mai, non può non essergli riconosciuto. Poteva non vincere, cosa che peraltro è accaduta. A un certo punto lo sapevamo un po’, ce lo eravamo anche ... Leggi su biccy (Di giovedì 20 maggio 2021), archiviata l’esperienza ad Amici di Maria De Filippi, ha rilasciato un’intervista a FanPage dove ha avuto l’opportunità di parlare del suo pupillo, come sappiamo, non haAmici (e neanche il girone del canto,a mani basse da Sangiovanni), ma questo per lui non è stato un fulmine a ciel sereno, dato che in qualche modo lalo aveva preparato a riguardo. “Al di là dei gusti personali della giuria, era impossibile non riconoscessero le qualità di Luca. Sa suonare tutto: la chitarra, la batteria, il pianoforte. Scrive le canzoni, canta benissimo, non stona mai, non può non essergli riconosciuto. Poteva non vincere, cosa che peraltro è accaduta. A un certo punto loun po’, ce lo eravamo anche ...

