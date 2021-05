“Anna Corona e la figlia capaci di tutto”. Denise Pipitone, a Chi l’ha visto nuove pesanti dichiarazioni dell’ex pm (Di giovedì 20 maggio 2021) Ieri un’agghiacciante puntata di Chi l’ha visto? ha fatto riaffiorare molti dubbi sul caso di Denise Pipitone che in questi giorni continua a destare molto interesse da parte dell’Italia intera. A restare aperta, naturalmente, è la pista familiare. A riguardo l’ex procuratore capo di Marsala, Alberto Di Pisa, l’allora capo delle indagini sulla sparizione di Denise Pipitone, scomparsa da Mazara del Vallo nel 2004, ha definito Jessica e Anna Corona due persone capaci di tutto. A Chi l’ha visto l’ex magistrato ha ripercorso diversi passaggi delle indagini e ha dichiarato: “La tesi che io ho sempre sostenuto e che continuo a sostenere è che questa vicenda nasce in ambito famigliare. ... Leggi su caffeinamagazine (Di giovedì 20 maggio 2021) Ieri un’agghiacciante puntata di Chi? ha fatto riaffiorare molti dubbi sul caso diche in questi giorni continua a destare molto interesse da parte dell’Italia intera. A restare aperta, naturalmente, è la pista familiare. A riguardo l’ex procuratore capo di Marsala, Alberto Di Pisa, l’allora capo delle indagini sulla sparizione di, scomparsa da Mazara del Vallo nel 2004, ha definito Jessica edue personedi. A Chil’ex magistrato ha ripercorso diversi passaggi delle indagini e ha dichiarato: “La tesi che io ho sempre sostenuto e che continuo a sostenere è che questa vicenda nasce in ambito famigliare. ...

