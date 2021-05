(Di giovedì 20 maggio 2021) Non importà l’età quando si ha ancora qualcosa da dire e voglia di fare. Questo è il caso di due ultranovantenni doc:Di. Il primo abilissimo con le parole scritte il secondo con le immagini catturatepellicola in bianco e nero. Entrambi contribuirono a fare la storia del Mondo,

Advertising

periodicodaily : Angiolo Bandinelli e Paolo Di Paolo: sempre sulla breccia #Bandinelli #PaoloDiPaolo @CMadapple -

Ultime Notizie dalla rete : Angiolo Bandinelli

L'HuffPost

ha 94 anni. Partigiano a Roma, iscritto al partito d'azione, poi fondatore di quello radicale con Marco Pannella. Segretario del partito ai tempi pioneristici, mezzo secolo fa, fra ...... che già negli anni Sessanta notava l'evidente riferimento al quattordicesimo canto dell'Inferno dantesco, 'e che prima di me ? continua Gigli ? giàraccolse nel 1996 per la sua ...Non importà l’età quando si ha ancora qualcosa da dire e voglia di fare. Questo è il caso di due ultranovantenni doc: Angiolo Bandinelli e Paolo Di Paolo. Il primo abilissimo con le parole scritte il ...Infine deputato nel 1986, ma soltanto per un anno e soltanto perché Spadaccia “ruotò” in suo favore (mica come i grillini che frignano perché devono abbandonare le poltrone dopo dieci anni: gli eletti ...