Angelina Jolie ricoperta di vere api per uno speciale servizio fotografico

(Di giovedì 20 maggio 2021)è il volto della campagna organizzata dalla National Geographic in occasione della “Giornata mondiale delle api”, che si celebra proprio oggi 20 maggio 2021 (la ricorrenza è stata istituita dall’Onu nel 2017). L’attrice ed attivista è la protagonista dell’intervista e dell’incredibilerealizzato dalla prestigiosa rivista statunitense National Geographic (ed edito nel “World Bee Day”) per il progetto “Women for Bees”. L’iniziativa ha come obiettivo la formazione di donne apicoltrici in tutto il mondo per costruire 2.500 alveari in 25 riserve indicate dall’UNESCO e mira a far crescere di 125 milioni unità la popolazione di api sul nostro globo.e il Women for Bess L’attrice (al cinema negli Stati Uniti con il suo nuovo film Those Who ...

Tranquilli, sono amiche. Le api e. Anche se la foto incredibile e il video (che potete vedere sotto), altrettanto incredibile, possono suscitare emozioni di spavento e stupore… L'attrice, Ambassador per Guerlain ...Si avvicina la data d'uscita di "Quelli che mi vogliono morto" (titolo originale "Those Who Wish Me Dead", ultima pellicola scritta e diretta da Taylor Sheridan , con protagonista. La pellicola non arriverà al cinema, in Italia. È stata programmata, infatti, un'uscita puramente digitale, a partire dal 3 giugno 2021 . approfondimento Those Who Wish Me Dead, il ...Nella “Giornata mondiale delle api” Angelina Jolie è l’Ape regina sulla rivista statunitense della National Geographic per un ...Quelli che mi vogliono morto, l’atteso thriller con protagonista il Premio Oscar Angelina Jolie e diretto da Taylor Sheridan, arriva in Italia in esclusiva digitale da giovedì 3 Giugno, disponibile pe ...