Angelina Jolie ricoperta da uno sciame di api per il World Bee Day (FOTO e VIDEO) (Di giovedì 20 maggio 2021) Angelina Jolie ha posato ricoperta da uno sciame di api italiane per 18 minuti, in occasione di un servizio realizzato per National Geographic durante il World Bee Day: ecco la FOTO e il VIDEO. Angelina Jolie ha posato ricoperta da uno sciame di api in occasione di un servizio FOTO e VIDEO realizzato per National Geographic con l'obiettivo di sensibilizzare le persone relativamente al World Bee Day. Un apicoltore ha anche spiegato come è stato realizzato questo servizio, garantendo l'incolumità dell'attrice.

