Angela Missoni lascia la direzione creativa della Maison

Leggi su metropolitanmagazine

(Di giovedì 20 maggio 2021)ha preso la sua decisione, dopo 24 anni passati alla guida del brand di famiglia,il timone creativo dello storico marchio. La stilista continuerà a dedicarsi al ruolo di presidentesocietà, mentre a tenere le redini dello stile ci sarà Alberto Caliri, designer e da anni braccio destrodonna. La conferma è uscita all’alba su un sito americano, poi riportata dal CorriereSera, per la prima volta in 68 anni di vita del brand, non sarà un membrofamiglia a disegnare le collezioni. Le parole di“Abbiamo lavorato tanto sulla risistemazione dell’azienda, con un nuovo ad assunto in piena pandemia e abbiamo lavorato per la ripartenza senza piangere su noi stessi. Per noi è ...