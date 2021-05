Andrea Delogu | “Mi hanno chiesto di cambiare e …”

(Di giovedì 20 maggio 2021)è amatissima e, dopo aver condotto La vita in diretta estate accantoa Marcello Masi, lo è ancora di più. Laè una donna veramente completa, attrice di teatro, presentatrice scrittrice. Ha rilasciato una lunga intervista al settimanale Elle, in occasione della quale si è raccontata. Attualmente sta scrivendo un terzo libro e conduce in radio.si raccontasi è lasciata intervistare e ha raccontato molto di sè, innanzitutto ha detto: “Il mio segreto è non riuscire a stare ferma, ho sempre bisogno di trovare qualcosa di nuovo. Ho un disturbo dell’attenzione e questa cosa mi dà tanto: devo condensare tutte le energie in un tempo relativamente breve e cerco di farlo al meglio. Credo sia un mio punto di forza e sono felice ...

Due libri - un terzo in lavorazione -, una serie tv, la conduzione in radio e sul piccolo schermo e ora anche il Cavalierato della Repubblica., la rossa della conduzione italiana, è un astro nascente del mondo dello spettacolo. L'abbiamo incontrata per farci svelare i segreti del suo successo. Parlare con Lei è adrenalinico, ...