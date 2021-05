Andrea Cerioli stremato all’Isola: “E’ tremendo”, lo sfogo con Awed (Di giovedì 20 maggio 2021) La stanchezza, i tanti chili persi e la nostalgia continuano a mettere a dura prova Andrea Cerioli, naufrago dell’Isola dei Famosi tra i più brontoloni dell’edizione. L’ex tronista continua a ribadire la grande nostalgia di casa e delle sue abitudine esternandole di continuo al resto del gruppo. Andrea Cerioli: “Sono stremato” Durante una chiacchierata con... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di giovedì 20 maggio 2021) La stanchezza, i tanti chili persi e la nostalgia continuano a mettere a dura prova, naufrago dell’Isola dei Famosi tra i più brontoloni dell’edizione. L’ex tronista continua a ribadire la grande nostalgia di casa e delle sue abitudine esternandole di continuo al resto del gruppo.: “Sono” Durante una chiacchierata con... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

