Ancora 10 giorni per partecipare a “Cover me”, il contest dedicato al Boss (Di giovedì 20 maggio 2021) Ancora dieci giorni di tempo per inviare il proprio arrangiamento interpretando una canzone del Boss ed essere tra i 30 artisti finalisti che avranno la possibilità di calcare il palco sulle note di Bruce Springsteen in un tour di tre tappe live. Sono questi i nuovi ingredienti della seconda edizione di “Cover me”, il primo contest dedicato al rocker americano più famoso al Mondo organizzato dal gruppo Noi & Springsteen. Un 2021 che non solo apre i confini agli artisti internazionali, ma riporta la musica sul palco in un mini tour estivo nel quale i 30 finalisti potranno esibirsi davanti ad un pubblico. Appuntamenti, in fase di definizione, a Lecco, Bergamo e Milano. “Abbiamo deciso – spiegano Alberto Lanfranchi, Alberto Cantù, Saverio Ceravolo e Luca Lanfranchi, membri del gruppo ... Leggi su bergamonews (Di giovedì 20 maggio 2021)diecidi tempo per inviare il proprio arrangiamento interpretando una canzone deled essere tra i 30 artisti finalisti che avranno la possibilità di calcare il palco sulle note di Bruce Springsteen in un tour di tre tappe live. Sono questi i nuovi ingredienti della seconda edizione di “me”, il primoal rocker americano più famoso al Mondo organizzato dal gruppo Noi & Springsteen. Un 2021 che non solo apre i confini agli artisti internazionali, ma riporta la musica sul palco in un mini tour estivo nel quale i 30 finalisti potranno esibirsi davanti ad un pubblico. Appuntamenti, in fase di definizione, a Lecco, Bergamo e Milano. “Abbiamo deciso – spiegano Alberto Lanfranchi, Alberto Cantù, Saverio Ceravolo e Luca Lanfranchi, membri del gruppo ...

Advertising

ZZiliani : Mancano 5 giorni alla fine della stagione. Scandiamo insieme il countdown ricordando ogni giorno alla @FIGC alias F… - MSF_ITALIA : A dieci giorni dall'inizio dei #bombardamenti a #Gaza, non possiamo ancora inviare ulteriore personale e rifornimen… - ZZiliani : Mancano 7 giorni alla fine della stagione. Che ne dici di partecipare al countdown ricordando ogni giorno alla… - zazoomblog : Ancora 10 giorni per partecipare a “Cover me” il contest dedicato al Boss - #Ancora #giorni #partecipare #“Cover - Francesa_MariaM : GONNA DI RASO COME ABBINARLA ?? In questi giorni “una via di mezzo” tra il freddo passato e il caldo che ci attende… -