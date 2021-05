Anche le Special Unlimited subiscono le rimodulazioni Vodafone (Di giovedì 20 maggio 2021) Sbagliava chi pensava che le rimodulazioni Vodafone fossero finite (le ultime sono state quelle relative alle Special 50GB), dal momento che, a partire dal primo rinnovo successivo al 23 giugno 2021, ne scatteranno di nuove, pronte a colpire gli utenti di rete mobile ricaricabili con un aumento del canone mensile di 1,99 euro. L’alternativa è quella di optare per l’attivazione di un’offerta a loro riservata a fronte di 0,99 euro al mese in più. Le modifiche unilaterali del contratto stavolta riguarderanno alcune offerte Special Unlimited con minuti e SMS senza limiti verso tutti i numeri e 50GB di traffico dati. Le comunicazioni stanno scattando a mezzo SMS, proprio a partire da oggi 20 maggio. Come riportato da ‘mondomobileweb.it‘, alcuni già clienti sono già stati contattati, ma non escludiamo che ... Leggi su optimagazine (Di giovedì 20 maggio 2021) Sbagliava chi pensava che lefossero finite (le ultime sono state quelle relative alle50GB), dal momento che, a partire dal primo rinnovo successivo al 23 giugno 2021, ne scatteranno di nuove, pronte a colpire gli utenti di rete mobile ricaricabili con un aumento del canone mensile di 1,99 euro. L’alternativa è quella di optare per l’attivazione di un’offerta a loro riservata a fronte di 0,99 euro al mese in più. Le modifiche unilaterali del contratto stavolta riguarderanno alcune offertecon minuti e SMS senza limiti verso tutti i numeri e 50GB di traffico dati. Le comunicazioni stanno scattando a mezzo SMS, proprio a partire da oggi 20 maggio. Come riportato da ‘mondomobileweb.it‘, alcuni già clienti sono già stati contattati, ma non escludiamo che ...

