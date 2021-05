Anas | Simonini | al via investimenti per un miliardo di euro per digitalizzare le strade italiane

(Di giovedì 20 maggio 2021) (Teleborsa) – L’amministratore delegato e direttore generale di, Massimo, ha annunciato il via di un investimento da undiperle. “P&S Intelligence stima che inpa entro il 2030 potrebbero circolare piu’ di 4 milioni di veicoli a guida autonoma”, ha sottolineato in occasione del webinar online “La mobilita’ del futuro” organizzato dall’Osservatorio Economico e Sociale Riparte l’Italia. A fronte di una guida che sarà sempre più smart, connessa e sostenibile “il quadro comunitario e internazionale di digitalizzazione delle infrastrutture stradali rappresenta una sfida infrastrutturale senza precedenti”, ha affermato l’amministratore delegato. In questo contesto, ha aggiunto, ...

