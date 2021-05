Amore criminale 2021 | quinta puntata | la storia di Norina Matuozzo

(Di giovedì 20 maggio 2021) Stasera su Rai3, alle 21:20, torna, che, nellae penultima, racconta ladi, la donna uccisa dal marito sotto gli occhi dei figli.torna stasera su Rai3, alle 21:20, con la quarta, la penultima per questa stagione. Veronica Pivetti racconterà ladi, la giovane donna uccisa dal marito pregiudicato a colpi di pistola sotto gli occhi dei due figli.cresce con il desiderio dell'indipendenza economica per questo, pur giovanissima, a soli 18 anni inizia a lavorare, a Secondigliano, in una fabbrica di jeans. ...

NORINA MATUOZZO UCCISA DAL MARITO SALVATORE TAMBURRINO: INGANNATA DAL SUO CUORE... Al centro della nuova puntata di Amore criminale, in onda nella prima serata di oggi, il femminicidio di Norina Matuozzo, giovane mamma 34enne, freddata a colpi di pistola nell'appartamento dei suoi a Melito il 2 marzo 2019.