Amici Specials, prima della finale gli allievi hanno incontrato Gio Evans che ha raccontato un brutto episodio vissuto in Brasile

Gli allievi di Amici, prima di approcciarsi alla finalissima del serale della ventesima edizione, hanno avuto modo di trascorrere del tempo con un artista poliedrico e geniale, Gio Evan. La puntata di cui è stato ospite il cantautore, è disponibile esclusivamente sulla piattaforma di Amazon Prime Video nella categoria Amici Specials. I ragazzi, seduti al banco, hanno accolto con un grande applauso il cantante "fuori dagli schemi" che ha esordito così: Volevo mettere subito in chiaro che io sono più timido di voi e più in imbarazzo di voi quindi consideratemi un pesce fuor d'acqua. Piacere io sono a quanto dicono Gio Evan. Il video che abbiamo appena visto mi ha caricato molto meno di quello che si pensa. Io sono molto meno di quello che si pensa. Sono ...

