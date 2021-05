Amici: Pettinelli sulla finale “Aka7even non avrebbe vinto” ecco perché non ha cantato Mi Manchi (Di giovedì 20 maggio 2021) Durante una lunga intervista Anna Pettinelli, coach di Amici, rivela alcuni retroscena sulla finale e su Aka7even. Ma non solo a proposito dei premi dati tutti a Sangiovanni, l’insegnante confessa “un’enorme delusione”. ecco cosa ha detto Amici Anna Pettinelli su Aka7even in finale “non avrebbe vinto”Sabato 15 maggio è andata in onda la finale di Amici. I concorrenti della scuola hanno cercato di dare del loro meglio per alzare la coppa della vittoria. Alla fine a trionfare è stata Giulia Stabile, per la prima volta nella storia del talent show a vincere è stata una ballerina donna. La giovane ragazza si è dovuta battere fino ... Leggi su formatonews (Di giovedì 20 maggio 2021) Durante una lunga intervista Anna, coach di, rivela alcuni retroscenae su. Ma non solo a proposito dei premi dati tutti a Sangiovanni, l’insegnante confessa “un’enorme delusione”.cosa ha dettoAnnasuin“non”Sabato 15 maggio è andata in onda ladi. I concorrenti della scuola hanno cercato di dare del loro meglio per alzare la coppa della vittoria. Alla fine a trionfare è stata Giulia Stabile, per la prima volta nella storia del talent show a vincere è stata una ballerina donna. La giovane ragazza si è dovuta battere fino ...

