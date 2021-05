Amici | Giulia Stabile al veleno contro Alessandra Celentano | ” Nel mondo della danza tutti sanno già tutto …”

(Di giovedì 20 maggio 2021), edizione 20 è terminata e anche quest’anno il programma targato Maria De Filippi è piaciuto tantissimo. Il talent che ogni anno sforna dei veri talenti, anche quest’anno lascerà uscire dei ragazzi che già piacciono tanto e che, all’internocasa, hanno dovuto fare i conti con la disciplina, le regole e i professori e non sempre è statofacile. La vittoria die le sue parole Questa edizione ha visto come vincitrice una ballerina e nonsono stati daccordo con tale scelta. Anche Rita Pavone ha detto la sua sostenendo cheabbia vinto più che altro per la sua risata e ha dichiarato così: “Penso che tra le testate giornalistiche presenti avrebbero dovuto esserci anche degli esperti di, i quali invece ...

lapinella : E Brava Giulia, brava Giulia?????? #giuliastabile #Amici20 #amici - repubblica : Giulia Stabile dopo Amici torna a scuola: l'applauso dei compagni - lapinella : Giulia e Chris Martin... troppo per il mio cuore??????? #giuliastabile #amici #Amici20 #coldplay - infoitcultura : Amici 2021, Giulia Stabile: “Celentano? Il mondo della danza già sa tutto” - martimessi9 : RT @gorgeovvs: giulia stabile ha vinto amici con il 60% al televoto accettatelo e dormiteci la notte -

Ultime Notizie dalla rete : Amici Giulia

Ma cos'è accaduto dopo la finale di20, lontano dalle telecamere? Segui anche la nostra pagina Instagram >> clicca qui20, la rivelazione diStabile: cos'è accaduto con Sangiovanni ...... mentre la ballerina è tornata a "casetta" Pubblicato su 19 Maggio 2021 Sangiovanni eStabile stanno insieme dopo2021 . I due vincitori della 20esima edizione fanno coppia fissa e ...