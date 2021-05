Amici 20 | Anna Pettinelli su Giulia | “Secondo me ha vinto la migliore”

Leggi su 361magazine

(Di giovedì 20 maggio 2021)Stabile si è aggiudicata la vittoria di20, conquistando pubblico e professori, tra questi anche20,suStabile ha conquistato tutti nel talent di Canale 5,20, condotto da Maria De Filippi, aggiudicandosi la vittoria. Premi e riconoscimenti anche per ilclassificato, Sangiovanni. E’ un traguardo importante per i due ragazzi che vengono premiati anche dai commenti positivi dei professori. Su di loro, in particolare su, si è espressa, che ha detto: “me hala. Inutile che io ...