American Airlines, voli Dallas-Roma senza obbligo quarantena (Di giovedì 20 maggio 2021) (Teleborsa) – In scia alla stagione estiva American Airlines rafforza il network transatlantico mettendo al primo posto sicurezza di passeggeri e personale. Dal 21 maggio, i passeggeri che viaggiano su voli da Dallas/Fort Worth a Roma Fiumicino, potranno evitare il periodo di quarantena attualmente previsto in Italia qualora si raggiunga il Bel Paese dagli Stati Uniti con voli senza protocollo Covid-tested. Prima della partenza – chiarisce la nota – “i passeggeri dovranno dimostrare di avere un test Covid-19 negativo. Sulla base delle attuali normative italiane, i passeggeri in arrivo a Roma effettueranno un ulteriore test rapido in aeroporto e, a fronte di un esito negativo, eviteranno l’obbligo di ... Leggi su quifinanza (Di giovedì 20 maggio 2021) (Teleborsa) – In scia alla stagione estivarafforza il network transatlantico mettendo al primo posto sicurezza di passeggeri e personale. Dal 21 maggio, i passeggeri che viaggiano suda/Fort Worth aFiumicino, potranno evitare il periodo diattualmente previsto in Italia qualora si raggiunga il Bel Paese dagli Stati Uniti conprotocollo Covid-tested. Prima della partenza – chiarisce la nota – “i passeggeri dovranno dimostrare di avere un test Covid-19 negativo. Sulla base delle attuali normative italiane, i passeggeri in arrivo aeffettueranno un ulteriore test rapido in aeroporto e, a fronte di un esito negativo, eviteranno l’di ...

Advertising

Martinengo_P : @AmericanAir offre voli senza obbligo di quarantena da Dallas/Fort Worth a Roma. - italiavola : American Airlines offre da domani voli senza obbligo di quarantena da Dallas / Ft.Worth a Roma Fiumicino - oknosureddit : American Airlines apre voli turistici senza quarantena per l'Italia - AirCargoItaly : Ripartono i voli Roma – New York di American Airlines - RobertoTom60 : Avvistamento Ufo in New Mexico, American Airlines conferma... -

Ultime Notizie dalla rete : American Airlines American Airlines, voli Dallas - Roma senza obbligo quarantena In scia alla stagione estiva American Airlines rafforza il network transatlantico mettendo al primo posto sicurezza di passeggeri e personale. Da l 21 maggio, i passeggeri che viaggiano su voli da Dallas/Fort Worth a Roma ...

Prevalgono le vendite a New York dopo la Fed Affonda American Airlines , con un ribasso del 2,50%. Tra gli appuntamenti macroeconomici che avranno la maggiore influenza sull'andamento dei mercati USA: Giovedì 20/05/2021 14:30 USA : Richieste ...

Ripartono i voli Roma – New York di American Airlines AIR CARGO ITALY American Airlines, voli Dallas-Roma senza obbligo quarantena In scia alla stagione estiva American Airlines rafforza il network transatlantico mettendo al primo posto sicurezza di passeggeri e personale.

American Airlines: da domani voli Covid-tested anche sulla Dallas-Roma Fiumicino American Airlines da domani, 21 maggio, opererà sulla rotta Dallas-Roma Fiumicino secondo il protocollo dei voli Covid-tested, consentendo ai passeggeri in arrivo di evitare il periodo di quarantena.

In scia alla stagione estivarafforza il network transatlantico mettendo al primo posto sicurezza di passeggeri e personale. Da l 21 maggio, i passeggeri che viaggiano su voli da Dallas/Fort Worth a Roma ...Affonda, con un ribasso del 2,50%. Tra gli appuntamenti macroeconomici che avranno la maggiore influenza sull'andamento dei mercati USA: Giovedì 20/05/2021 14:30 USA : Richieste ...In scia alla stagione estiva American Airlines rafforza il network transatlantico mettendo al primo posto sicurezza di passeggeri e personale.American Airlines da domani, 21 maggio, opererà sulla rotta Dallas-Roma Fiumicino secondo il protocollo dei voli Covid-tested, consentendo ai passeggeri in arrivo di evitare il periodo di quarantena.