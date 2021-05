Ambulanza della morte: ergastolo per Garofalo, dopo il servizio de Le Iene (Di giovedì 20 maggio 2021) La storia dell’Ambulanza della morte ha origine a Catania e tratta le vicende di due barellieri che, nel trasportare dall’ospedale a casa alcuni pazienti in fin di vita, hanno commesso crimini spietati. Il servizio è stato lanciato per la prima volta da Le Iene nell’anno 2017. A distanza di diversi anni, però, giustizia è stata fatta, almeno in parte. Uno dei due barellieri, infatti, Davide Garofalo, è stato condannato all’ergastolo. Vediamo nel dettaglio quali sono le dinamiche celate dietro questa spietata truffa da parte dei due criminali. Il primo servizio de Le Iene sull’Ambulanza della morte Davide Garofalo è stato condannato all’ergastolo per ... Leggi su tutto.tv (Di giovedì 20 maggio 2021) La storia dell’ha origine a Catania e tratta le vicende di due barellieri che, nel trasportare dall’ospedale a casa alcuni pazienti in fin di vita, hanno commesso crimini spietati. Ilè stato lanciato per la prima volta da Lenell’anno 2017. A distanza di diversi anni, però, giustizia è stata fatta, almeno in parte. Uno dei due barellieri, infatti, Davide, è stato condannato all’. Vediamo nel dettaglio quali sono le dinamiche celate dietro questa spietata truffa da parte dei due criminali. Il primode Lesull’Davideè stato condannato all’per ...

