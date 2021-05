Ambulanza della morte, ergastolo al barelliere Garofalo: 'Uccise tre persone iniettando aria nelle vene' (Di giovedì 20 maggio 2021) Ambulanza della morte , è stato condannato all'ergastolo Davide Garofalo , 46 anni, il barelliere accusato di aver ucciso tra il 2014 e il 2016 tre persone, tre pazienti gravi a cui - secondo l'accusa ... Leggi su leggo (Di giovedì 20 maggio 2021), è stato condannato all'Davide, 46 anni, ilaccusato di aver ucciso tra il 2014 e il 2016 tre, tre pazienti gravi a cui - secondo l'accusa ...

