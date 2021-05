Ambulanza della morte: ergastolo al barelliere accusato di aver ucciso 3 persone a Catania (Di giovedì 20 maggio 2021) ergastolo al barelliere del caso “Ambulanza della morte”, accusato di aver ucciso almeno 3 persone a Catania. Secondo l’accusa, avrebbe iniettato aria in vena a pazienti gravi per provocarne il decesso. Si sarebbe chiuso così il primo grado di giudizio a carico di Davide Garofalo, 46 anni, a processo davanti alla prima Corte d’assise di Catania. L’inchiesta era scaturita da un servizio de Le Iene. Catania, condannato il barelliere del caso “Ambulanza della morte” “Ambulanza della morte“, così è diventato tristemente noto alle cronache il caso legato al decesso ... Leggi su thesocialpost (Di giovedì 20 maggio 2021)aldel caso “”,dialmeno 3. Secondo l’accusa, avrebbe iniettato aria in vena a pazienti gravi per provocarne il decesso. Si sarebbe chiuso così il primo grado di giudizio a carico di Davide Garofalo, 46 anni, a processo davanti alla prima Corte d’assise di. L’inchiesta era scaturita da un servizio de Le Iene., condannato ildel caso “” ““, così è diventato tristemente noto alle cronache il caso legato al decesso ...

