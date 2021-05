Amanda Gorman | «Vi do la mia parola» Sul nuovo numero di Vanity Fair

Leggi su vanityfair

(Di giovedì 20 maggio 2021) Questo articolo è pubblicato sul numero 21 di Vanity Fair in edicola fino al 25 maggio 2021. In fondo all’armadio di Amanda Gorman c’è una bambola che potrebbe avere rubato, o forse no, i fatti della vita della sua riservata proprietaria. A un mese di distanza dalla galvanizzante declamazione a ritmo rap della sua poesia The Hill We Climb (La collina su cui saliamo), che ha eclissato il passaggio di poteri alla cerimonia d’insediamento del presidente Biden, la poetessa 23enne mi raccontò che stava ripensando a un precedente e frustrante ingaggio… presso la boutique American Girl, nel Grove di Los Angeles. Ci trovavamo in una zona verde a un tiro di schioppo dal posto dove vive Gorman, un monolocale in un palazzo color pastello. Sdraiata su alcuni teli che aveva disteso su una collinetta curatissima, dondolando la testa, come un uccellino, mi ha sussurrato con dolcezza: «Forse si arrabbieranno per le mie parole». La Mattel aveva invitato Gorman a tenere un reading ai giovani clienti in attesa, per celebrare l’arrivo di Gabriela, l’ultima «Girl of the Year». Era il primo giorno del 2017 e Gorman era una matricola 18enne di Harvard, a casa per le feste natalizie, che cercava di riprendersi dallo shock del gelo del New England. All’epoca era già stata nominata Youth Poet Laureate of L.A. (la prima di sempre) ed era una figura nota e ammirata del circuito nazionale dello spoken-word, la poesia declamata. La sera precedente all’evento, il team di American Girl le aveva fornito alcune informazioni biografiche sulla bambola. Era stato come un film dell’orrore: «Roba da fare accapponare la pelle», concordammo dopo che mi ebbe raccontato la storia. «Gabriela ama le arti e usa la poesia per trovare la sua voce e poter fare la differenza nella sua comunità», recita il sito web del giocattolo ormai defunto. Gorman ama le arti e usa la poesia per trovare la sua voce e poter fare la differenza nella sua comunità. Gabriela ha la pelle scura e i capelli ricci. Amanda ha la pelle scura e i capelli ricci. «Era una ragazza nera con un disturbo del linguaggio», disse Gorman (riferendosi al suo disturbo), giocando allegramente con il bell’alveare di twist sopra la sua testa, e aggiungendo che anche il cucciolo di sua sorella gemella, Gabrielle, da non crederci, si chiama Gabby. Gorman comunque tenne il reading. American Girl mi ha fatto sapere che la bambola non era ispirata alla vita di Gorman, e mi ha spedito una sua foto, scattata durante la performance, vestita esattamente come Gabriela. «Avevo la sensazione che se mi fossi ritirata dall’evento avrei deluso le ragazze che avevano quella bambola nera», mi disse. Il resto dell’anno, quando le pubblicità di Gabriela finivano sotto i suoi occhi, o gli amici le scrivevano entusiasti di avere visto la sua bambola, lei distoglieva lo sguardo, pensando a quella assurda cosa in vinile che aveva rinchiuso in un armadio di casa. Di temperamento tranquillo, Gorman non vuole fare un caso di quell’esperienza, ma a distanza di anni, l’idea che la «vita di una figura pubblica» possa essere minata senza il suo consenso brucia ancora, fondamentalmente perché questa sorta di adulazione irruente è ormai inestricabilmente legata alla sua carriera di scrittrice in ascesa. «Nella mia testa mi ero costruita questa narrazione, secondo cui dovevo essere», fece una pausa, sollevò le mani dal grembo nel gesto delle virgolette, «“un modello da seguire”». Era metà febbraio e la temperatura, anche per un inverno losangelino, era incredibilmente calda, conferendo al nostro incontro l’atmosfera cospirativa di due adolescenti che avevano marinato la scuola. Metà pomeriggio era l’unico momento che Gorman poteva sottrarre alla sua agenda stracarica. La settimana prima era stata ospite in un podcast di Hillary Clinton, e quella seguente avrebbe partecipato a un’iniziativa con Oprah. Era stata Gorman a ricordarsi di portare i teli, e il suo era ricamato con i segni zodiacali («essendo una gemella, sono contenta di essere dei Pesci, perché è un segno doppio», osservò. La sorella è anche la sua migliore amica). È incredibilmente minuta. La volta successiva che c’incontrammo, portò il suo pranzo – un burger vegano in un Tupperware – e degli spuntini per me: popcorn artigianali, orsetti gommosi, caramelline. Il pranzo mi diede l’occasione di vederla senza mascherina, dietro una visiera paraschizzi. Il suo profilo ricorda le top model dell’epoca d’oro. La sua risata è sonora. Mentre prendevamo il sole sul nostro pezzo di prato, Gorman rifletté sul lungo viaggio della sua breve vita: «Ci è voluto parecchio lavoro, non solo mio, ma anche della mia famiglia e del mio villaggio, per arrivare qui». «Inizierai l’articolo scrivendo: “Un giorno ho incontrato Amanda Gorman a Los Angeles?”», mi punzecchiò. L’acuto piacere che ricava dalle parole è palpabile. Mi descrisse gli stili oratori del reverendo Ralph Abernathy e di Martin Luther King Jr., il suo rapporto con Hillary Clinton («una gran nonna», chiosa affettuosamente) e con altri esponenti democratici, con cui è entrata in confidenza, come Barack Obama («un papà») e Michelle Obama («una zia fantastica»). Nelle settimane successive al nostro incontro, ho trovato Gorman, o sue irradiazioni, ovunque: sulla copertina del Time, dove appare in posa nel suo giallo (giallo come l’iconico cappotto di Prada) e nelle pagine interne, dove regge una gabbia con un uccello, invocando Maya Angelou, intervistata da Michelle Obama; a celebrazioni, tavole rotonde, incontri; nei titoli dei quotidiani, pronti a dare risalto a ogni suo tweet su un episodio di attualità; commemorata nei vibranti murales nel District of Columbia e a Palm Springs che mi ricordano i poster di Obama realizzati da Shepard Fairey; corteggiata dalle più importanti case di moda (uno dei membri del suo team di recente ha inviato una richiesta alle medesime perché smettessero di inviarle omaggi floreali). Dopo la cerimonia d’insediamento ha partecipato a grandi talk show, in remoto, dal suo appartamento di Los Angeles. Una scena spettacolare. Gli anni di Trump e la pandemia avevano cancellato dal circuito gioia, eleganza, ottimismo, intelligenza e speranza. Ma quando Gorman appariva sullo schermo era come se DeGeneres, Corden e Noah si fossero risvegliati dal torpore. Lei abbina l’arguzia dei comici all’incarnazione della primavera. Nel suo programma Anderson Cooper 360°, Cooper ha chiesto a Gorman di ripetere il mantra ritmico che lei recita prima di salire su un palco: «I am the daughter of Black writers who are descended from Freedom Fighters who broke their chains and changed the world. They call me» (Sono la figlia degli scrittori neri, discendenti dei Combattenti per la Libertà che hanno rotto le loro catene e cambiato il mondo. Loro mi chiamano). La proverbiale compostezza del conduttore ha vacillato: «Wow! Sei incredibile!». «Devo ancora vederla finire una performance senza che il pubblico si alzi in piedi a tributarle un applauso», ha osservato Aaron Kisner, direttore teatrale che ha lavorato con lei in diverse delle sue apparizioni pubbliche. Amici, colleghi e familiari di Gorman con cui ho parlato mi hanno tutti invariabilmente confermato di non essersi sorpresi in alcun modo del suo successo. Se ingaggi Amanda Gorman, mi ha detto la madre, Joan Wicks, «sai di non correre rischi». Per Gorman il pubblico non è un’astrazione, ma un collaboratore nel suo discorso poetico stimolante, rivolto all’esterno e carico di senso civico. Lei è una sorta di pedagogista premurosa, che traduce la «critical race theory» a beneficio degli statunitensi appassionati. Gorman lavora nella modalità affermativa di reazione e risposta. Ho trascorso ore ad assorbire le sue poesie, ovvero a vedere come le interpretava su YouTube. Per il disastro climatico ha scritto Earthrise. Per la crisi contemporanea della violenza suprematista bianca, in tutte le sue forme, ha scritto In This Place (An American Lyric), il suo lavoro più ambizioso, una poesia che ha recitato per celebrare la nomina nel 2017 di Tracy K. Smith a Poet Laureate degli Stati Uniti. Anche volendo, difficilmente Gorman potrebbe scatenare il panico tra i moralisti. «Oddio, credo di essere una delle persone che parla in modo più pulito», mi ha detto. L’importanza di mantenere un’immagine di rettitudine le è stata trasmessa dalla madre, insegnante di inglese di scuola media a Watts, il quartiere dove Amanda e Gabrielle sono cresciute. La famiglia condivide la stessa visione del successo sociale e letterario. E successo significa raggiungere il maggior numero di lettori possibile. Gorman preferisce non imprecare, o almeno non farlo in pubblico, ma quando è capitato di farlo a me mentre mi trovavo con lei, per abitudine, mi ha subito commiserato con inequivocabili cenni della testa. Se qualcosa la disturba al punto da farla sbottare, arriva anche la parolaccia, ma sempre sillabata censurando con un asterisco le vocali. Quando ci siamo incontrate la prima volta, Gorman indossava una tuta coordinata di Clare V., bianca con grandi macchie tie-dye color calendula. «Mi sento molto Billie Eilish», mi disse quasi cantando. Ciò che Eilish e Gorman possono avere in comune, penso, è una visione del mondo immediatamente riconoscibile e concettualmente affascinante. Oggi c’è fame di riferimenti culturali. Impegnati a diffondere un valore condiviso di liberalismo multiculturale, in molti cercano di arruolare Gorman nelle loro fila. Ma Gorman che cosa vuole? Per l’immediato futuro? Il tempo e la tranquillità per finire due libri – un libro di disegni intitolato Change Sings: A Children’s Anthem e l’attesissima raccolta, The Hill We Climb and Other Poems –, entrambi in uscita a settembre, entrambi già best seller. Quando le ho chiesto se poteva farmi vedere qualcosa, lei è stata evasiva. Il lavoro non è ancora finito. Lei ha chi legge i suoi libri, ma è protettiva nei confronti della sua scrittura. Sente la pressione. Si è chiesta ad alta voce: «Come si fa a restare all’altezza di ciò che hai fatto prima?». Quando scrive, mi ha confessato, di solito cerca l’acqua. In un’altra epoca, probabilmente sarebbe stata una biologa o qualcosa del genere. Durante la nostra passeggiata, abbiamo trovato anatre selvatiche che riposavano nella parte più umida della palude. C’era un’inutile staccionata di legno che Gorman ha saltato per gioco. Per arrivare più vicino possibile alla riva, avrebbe dovuto scivolare giù per una collinetta. Si è tenuta a me per non perdere l’equilibrio. «In primavera è bellissimo, perché sono tutti anatroccoli. Poi crescono e diventano tutti stupratori», commentò con una punta di cinismo. «Grazie al cielo, non sono un’anatra». Ridemmo a quella battuta tetra. Mi ha detto che vuole diventare presidente e che ha già gli endorsement non ufficiali di Hillary Clinton e Michelle Obama. È per questo che sui social media non troverete «commenti negativi» su di lei, per citare Wicks; qualunque immagine, di lei «a una festa» o «in costume da bagno», che futuri opinionisti potrebbero giudicare inappropriata. Le donne nere comprenderanno questa forma di adattamento. Ci si adegua allo sguardo giudicante, smanioso di criticare, ed è ormai naturale per Gorman. Le dà soddisfazione avere imparato a porre dei limiti. Nel corso di una delle nostre conversazioni, mi ha ricordato un articolo scritto su di lei dal Washington Post. Tralasciando la parte che la riguardava personalmente, l’articolo parlava di come, nella storia, i poeti siano stati delle pop star. Per lei, riuscire ad attirare attenzione e risorse sulla forma d’arte che ama, rappresenta una conquista, sebbene sia consapevole degli aspetti negativi insiti nelle dinamiche consumistiche e capitalistiche. Gorman è sempre più attenta alle situazioni che potrebbero farla apparire come un simbolo. Teme che questa diventi una sorta di gabbia per cui, per essere una ragazza nera di successo, devi essere Amanda Gorman e frequentare Harvard. «Io voglio piuttosto che qualcuno distrugga il modello che io ho stabilito».