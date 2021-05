Amalfi | lavori e vaccini | pronti alla ripartenza

(Di giovedì 20 maggio 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto(Sa) – “Proprio stamattina si procederàconsegna deiper la ricostruzione di via Nunziatella che sono stati appaltati grazie un finanziamento di 4.325.000 euro della regione Campania”. Ad annunciarlo questa mattina il sindaco di, Daniele Milano che proprio oggi ha proceduto a consegnare il cantiere che durerà circa sei mesi ed interesserà la panoramica stradina, scrivendo definitivamente la parola fine alle conseguenze della frana dello scorso 2 febbraio che spezzò in due la statale 163. Dopo la riapertura della strada, iproseguono. “Contiamo per questo fine settimana di ripristinare a senso unico alternato la viabilità sul lungomare dei Cavalieri” ha aggiunto il sindaco ricordando che in questo momento il passaggio avviene in maniera ...

Proseguiranno poi i lavori in intradosso - che non coinvolgeranno la sede stradale - in particolare con la Regione Campania, i Comuni di ATRANI e di Amalfi, nonche' con le Societa'. L'Enel comunica che venerdì 21 maggio verrà interrotta la fornitura di energia elettrica in alcune zone del comune di Maiori per lavori di manutenzione degli impianti. Sono in fase di ultimazione i lavori primari al viadotto di Atrani al chilometro 30,650 della strada statale 163 "Amalfitana". La conclusione degli interventi sull'estradosso, nell'ambito della manutenzione.