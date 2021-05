Alla Juventus una Coppa Italia piena di addii

(Di giovedì 20 maggio 2021) Andrea Pirlo così felice non l'avevamo visto dal 2006, sotto al cielo di Berlino. Ladel mondo è un'altra cosa, e anche il Mapei Stadium è un'altra cosa, con 4500 tifosi rimessi in piedi dai ...

Advertising

ZZiliani : Mancano 5 giorni alla fine della stagione. Scandiamo insieme il countdown ricordando ogni giorno alla @FIGC alias F… - ClaMarchisio8 : Quanto è bello vedere i tifosi allo stadio! Sperando di vedere una bellissima partita, fino alla fine forza… - juventusfc : Inizia la conferenza stampa della finale ?? Microfono a @chiellini e @Pirlo_official. LIVE ??… - masolinismo : RT @sportmediaset: Cristiano #Ronaldo dorme abbracciato alla #CoppaItalia. #SportMediaset - frafra19 : RT @CucchiRiccardo: Ottima #Atalanta nel primo tempo, ottima #Juventus nel secondo. Una bella finale giocata a ritmi elevati e di grande in… -

Ultime Notizie dalla rete : Alla Juventus

... invece, contatti con la, al di là delle voci circolate in questi giorni. Una piccola porticina va invece tenuta aperta per il Napoli . Chissà che, in caso di qualificazioneChampions ...La mossa funzionagrande, con lo svedese che trova il modo elegante per portare in vantaggio la squadra e tatticamente si dimostra prezioso. E' un attacco fluido che usciràdistanza, dopo ...Coppa Italia, Atalanta-Juventus 1-2: il tabellino. ATALANTA (3-4-1-2): Gollini; Toloi (31' st Djimsiti), Romero, Palomino; Hateboer (31' st Ilicic), de Roon, Freuler, Gosens (38' ...Secondo trofeo della stagione per Andrea Pirlo. Il tecnico della Juve potrebbe restare anche il prossimo anno, ma sarà centrale la Champions.