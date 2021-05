Alicia Silverstone | di nuovo nei panni di Cher Horowitz per Rodarte

Leggi su vanityfair

(Di giovedì 20 maggio 2021) Sono passati quasi 26 anni dall’uscita di Clueless negli Stati Uniti, uno dei prodotti cinematografici più pop e iconici degli anni ’90: svelato qualche mese dopo in Italia, agli inizi del 1996, e meglio conosciuto come Ragazze a Beverly Hills, il film ha avuto un’enorme influenza nella moda dell’epoca, continuando a esercitare un certo fascino anche nei decenni successivi. Non è un caso che i completi tartan dai colori vitaminici, o ancora le giacche iper-strutturate e le mini borse scelte dalla costumista Mona May abbiano continuato ad avere successo fuori e dentro le passerelle, grazie anche – e soprattutto – a coloro che le hanno portate. Una su tutte, la regina indiscussa della pellicola, Alicia Silverstone, che è appena apparsa in un nuovo, speciale progetto in cui incarna nuovamente il personaggio interpretato nel film.