Alicia Keys live: annunciata l'unica data italiana (Di giovedì 20 maggio 2021) Entrerà in rotazione radiofonica da domani, venerdì 21 maggio, ed è già disponibile in digitale Underdog – Nicky Jam & Rauw Alejandro Remix: una versione inedita della hit dell'icona della musica mondiale vincitrice di 15 GRAMMY, Alicia Keys in collaborazione con le star latine Nicky Jam e Rauw Alejandro. Qualche cosa in più su "Underdog"? Scritta dalla cantautrice insieme a Ed Sheeran e co-prodotta da Johnny McDaid, la versione originale di "Underdog" (235 milioni di stream) negli Stati Uniti ha debuttato direttamente alla #1 della classifica generale di iTunes. E ha ottenuto la certificazione Platino, mentre in Italia ha conquistato la Top 20 dell'airplay radiofonico. Il brano è incluso nel settimo album in studio dell'artista, "Alicia", accolto con elogi dalla critica ("suo miglior album in studio" secondo Variety), che le ...

