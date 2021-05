Alessia Marcuzzi: “Qualcuno si spaccia per me. Ho in mente mille pensieri brutti” (Di giovedì 20 maggio 2021) Grande preoccupazione per Alessia Marcuzzi, al centro di una terribile truffa realizzata via social. A diffondere la notizia è stata la rivista Oggi, secondo cui su Twitter c’è un account che si spaccia per Alessia Marcuzzi nel tentativo di realizzare raggiri e illeciti. “Non soltanto sono basita da questa storia, ma devo anche farvi i complimenti perché siete arrivati in brevissimo tempo al nome e cognome di una persona vera, che ora rischia grosso”, ha dichiarato la conduttrice romana. E ancora: “Ma pensa se questo personaggio avesse anche dato pericolosi consigli a mio nome a qualche fan, oppure se avesse dato appuntamento a Qualcuno da qualche parte con intenzioni moleste? Mi vengono in mente mille pensieri e sono soltanto ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 20 maggio 2021) Grande preoccupazione per, al centro di una terribile truffa realizzata via social. A diffondere la notizia è stata la rivista Oggi, secondo cui su Twitter c’è un account che sipernel tentativo di realizzare raggiri e illeciti. “Non soltanto sono basita da questa storia, ma devo anche farvi i complimenti perché siete arrivati in brevissimo tempo al nome e cognome di una persona vera, che ora rischia grosso”, ha dichiarato la conduttrice romana. E ancora: “Ma pensa se questo personaggio avesse anche dato pericolosi consigli a mio nome a qualche fan, oppure se avesse dato appuntamento ada qualche parte con intenzioni moleste? Mi vengono ine sono soltanto ...

