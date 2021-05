Alessia Marcuzzi preoccupata e costretta a rivolgersi alla Polizia | “Mille pensieri brutti”

(Di giovedì 20 maggio 2021) Più la fama aumenta e maggiori sono le possibilità che arrivino hater, mitomani, persone disturbate, stalker o utenti ossessionati. Il settimanale Oggi ha scoperto che su Twitter c’è un account che si spaccia percercando di realizzare truffe. I giornalisti del magazine hanno contattato la conduttrice de Le Iene, che si è detta angosciata. “Non soltanto sono basita da questa storia, ma devo anche farvi i complimenti perché siete arrivati in brevissimo tempo al nome e cognome di una persona vera, che ora rischia grosso. Ma pensa se questo personaggio avesse anche dato pericolosi consigli a mio nome a qualche fan, oppure se avesse dato appuntamento a qualcuno da qualche parte con intenzioni moleste? Mi vengono in mentee sono soltanto”. Non solo truffe, ...

Venerdì termina Salotto Salemi ame! ???? Chi vorreste vedere nella prossima edizione? Io Alessia Marcuzzi! VOI? #prelemi - Alessia Marcuzzi vittima di minacce di morte su Instagram: "C'è qualcuno che si spaccia per me"

ha un grande seguito sul social e gli haters sui grandi numeri certo non mancano. Gli insulti sono all'ordine del giorno, ma per la prima volta Alessia Marcuzzi confessa le pesanti minacce di morte che riceve. La conduttrice ha deciso di svelare cosa le succede da ormai troppo tempo: minacce e account che si spacciano per lei. Alessia Marcuzzi ha svelato il suo incubo sui social, di cui ha parlato oggi per la prima volta. Ha deciso di farlo perché qualcuno è arrivato all'identità della persona che si spaccia per lei. Alessia Marcuzzi ha raccontato la spiacevole vicenda che la accompagna da anni: "Ricevo minacce di morte, mi perseguitano"