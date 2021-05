Alessia Marcuzzi minacciata di morte e vittima di una truffa: “Qualcuno si spaccia per me” (Di giovedì 20 maggio 2021) Come tutti i personaggi molto popolari, anche Alessia Marcuzzi deve fare i conti con gli haters sui social. La conduttrice de Le Iene ha confessato di aver ricevuto pesanti minacce sulla rete: “Da anni sono vittima anche di minacce di morte – ha spiegato in un’intervista a “Oggi” – ma non ho mai voluto parlarne enfatizzando la cosa, come hanno fatto altri. Non mi piace”. Ma la questione non si limita agli insulti. La Marcuzzi infatti ha raccontato di essere al centro di una terribile truffa. Secondo quanto svelato da Oggi, infatti, su Twitter c’è un account che si spaccia per la presentatrice nel tentativo di realizzare raggiri e illeciti. “Non soltanto sono basita da questa storia, ma devo anche farvi i complimenti perché siete arrivati in brevissimo tempo al nome e ... Leggi su tpi (Di giovedì 20 maggio 2021) Come tutti i personaggi molto popolari, anchedeve fare i conti con gli haters sui social. La conduttrice de Le Iene ha confessato di aver ricevuto pesanti minacce sulla rete: “Da anni sonoanche di minacce di– ha spiegato in un’intervista a “Oggi” – ma non ho mai voluto parlarne enfatizzando la cosa, come hanno fatto altri. Non mi piace”. Ma la questione non si limita agli insulti. Lainfatti ha raccontato di essere al centro di una terribile. Secondo quanto svelato da Oggi, infatti, su Twitter c’è un account che siper la presentatrice nel tentativo di realizzare raggiri e illeciti. “Non soltanto sono basita da questa storia, ma devo anche farvi i complimenti perché siete arrivati in brevissimo tempo al nome e ...

