Alessia Marcuzzi lancia l’allarme | le minacce sui social sono preoccupanti

Advertising

zazoomblog : Alessia Marcuzzi preoccupata e costretta a rivolgersi alla Polizia: “Mille pensieri brutti” - #Alessia #Marcuzzi… - StraNotizie : Alessia Marcuzzi preoccupata e costretta a rivolgersi alla Polizia: “Mille pensieri brutti” - Noemi35930783 : RT @VickyM_83: Venerdì termina Salotto Salemi ame! ???? Chi vorreste vedere nella prossima edizione? Io Alessia Marcuzzi! VOI? #prelemi http… - Giovann63254772 : @VickyM_83 Alessia marcuzzi e Georgina sicuroooo - VickyM_83 : Venerdì termina Salotto Salemi ame! ???? Chi vorreste vedere nella prossima edizione? Io Alessia Marcuzzi! VOI?… -

Ultime Notizie dalla rete : Alessia Marcuzzi

ilmattino.it

ha un grande seguito sul social e gli haters sui grandi numeri certo non mancano. Gli insulti sono all'ordine del giorno, ma per la prima voltaconfessa le pesanti ...News La conduttrice ha deciso di svelare cosa le succede da ormai troppo tempo: minacce e account che si spacciano per lei Pubblicato su 19 Maggio 2021ha svelato il suo incubo sui social , di cui ha parlato oggi per la prima volta. Ha deciso di farlo perché qualcuno è arrivato all'identità della persona che si spaccia per lei e ...Alessia Marcuzzi ha un grande seguito sul social e gli haters sui grandi numeri certo non mancano. Gli insulti sono all’ordine del giorno, ma per la prima volta Alessia Marcuzzi confessa ...Alessia Marcuzzi ha raccontato la spiacevole vicenda che la accompagna da anni: "Ricevo minacce di morte, mi perseguitano" ...