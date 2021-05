Alessandro Cecchi Paone una furia contro Paola Ferrari che attacca Diletta Leotta (Di giovedì 20 maggio 2021) È ancora polemica tra Paola Ferrari e Diletta Leotta, ovvero le due signore del calcio. In realtà, tra le due non c’è mai stata una simpatia ed in diverse occasioni Paola Ferrari, ovvero la nota giornalista Rai sembra aver attaccato il volto di dazn. Nello specifico, la Ferrari in alcune occasioni ha sostenuto di non ritenere Diletta Leotta una sua collega e dunque una giornalista, ma piuttosto una bella donna che di certo può fare concorrenza a Belen Rodriguez e non a lei. In qualche occasione sembrerebbe che anche Diletta seppure in modo più discreto abbia lanciato delle frecciatine alla nota giornalista Rai. Ma che cosa è accaduto tra le due donne? Paola ... Leggi su baritalianews (Di giovedì 20 maggio 2021) È ancora polemica tra, ovvero le due signore del calcio. In realtà, tra le due non c’è mai stata una simpatia ed in diverse occasioni, ovvero la nota giornalista Rai sembra averto il volto di dazn. Nello specifico, lain alcune occasioni ha sostenuto di non ritenereuna sua collega e dunque una giornalista, ma piuttosto una bella donna che di certo può fare concorrenza a Belen Rodriguez e non a lei. In qualche occasione sembrerebbe che ancheseppure in modo più discreto abbia lanciato delle frecciatine alla nota giornalista Rai. Ma che cosa è accaduto tra le due donne?...

