Alena Seredova festeggia in giardino il primo compleanno di Vivienne

Leggi su ultimenotizieflash

(Di giovedì 20 maggio 2021) Un anno pieno d’amore percheildi. La piccola nata dal legame con Alessandro Nasi ha rivoluzionato la vita di tutta la famiglia, ovviamente riempiendola di gioia dopo un periodo per niente facile.è diventata mamma per la terza volta quando eravamo in piena pandemia ma la felicità le ha fatto superare tutto. Bellissima la festa diche l’ex modella ha organizzato per ildi sua figlia. Un party all’aperto, neldella villa dove si è trasferita da tempo con Alessandro Nasi e i figli nati dal matrimonio con Gigi Buffon. Una famiglia allargata ma non troppo ...