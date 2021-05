Alberto Angela | «Nerone | le fake news e le donne che hanno fatto la storia»

Leggi su vanityfair

(Di giovedì 20 maggio 2021) Alberto Angela ci tiene a mettere subito le cose in chiaro: il suo Ulisse – trasmissione di punta della Rai – non è stato cancellato. Solo qualche ritardo, a causa del Covid che ha reso più difficile le riprese e il resto. «La cancellazione? Una fake news, come quella di considerare Nerone colpevole di aver incendiato Roma», dice il divulgatore scientifico più famoso d’Italia, colui che ha un fan club social chiamato «Alberto Angela, la cultura e l’uomo». E proprio all’incendio che ha bruciato la Roma antica – il 18 luglio del 64 d.C. – il 59enne, figlio del patrimonio nazionale Piero Angela, ha dedicato l’ultimo libro – L’inferno su Roma (HarperCollins, 19,50 euro, 432 pagine), appena arrivato in libreria. Secondo volume di una trilogia, Angela ha voluto raccontare la storia come quando «la Nasa deve andare su un pianeta in cui nessuno è arrivato prima», con la struttura del romanzo, ma basato su fatti, personaggi e dettagli reali. «Conosciamo molto bene la tragedia di Pompei, ma non sappiamo quasi niente della distruzione della Capitale da oltre un milione di abitanti», continua Angela.