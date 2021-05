Albano compie 78 anni | ‘battaglia’ sugli auguri tra Romina e Lecciso

Leggi su cityroma

(Di giovedì 20 maggio 2021) Gossip Il cantante festeggia 78: l’ex moglie e l’attuale compagna ‘battagliano’ a colpi di post Instagram Pubblicato su 20 Maggio 2021 Battaglia a colpi ditraPower e Loredana. Oggi 20 maggio 2021, il sempreverdeha tagliato il traguardo dei 78. La prima a ricordarlo è stata l’ex moglie, che su Instagram, già all’alba ha dedicato un post al cantante di Cellino San Marco. “InfinitiAl Bano! Glipassano, ma chi li conta?“, ha scritto la Power sul social a corredo di un paio di foto. La prima in cui si nota l’ex marito innanzi a una torta, la seconda in cui si vedono immortalati la stessae Carrisi, in bianco e nero, giovanissimi, felici e spensierati. ...