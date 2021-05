Albania: Usa vietano l'ingresso a Berisha per 'corruzione' (Di giovedì 20 maggio 2021) Gli Stati Uniti hanno imposto il divieto di ingresso nel loro territorio all'ex premier a capo di Stato albanese Sali Berisha ed alla sua famiglia (la consorte e i suoi due figli), perché "coinvolto ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 20 maggio 2021) Gli Stati Uniti hanno imposto il divieto dinel loro territorio all'ex premier a capo di Stato albanese Salied alla sua famiglia (la consorte e i suoi due figli), perché "coinvolto ...

Lautaresque : @Doreldoggo Ho scritto semplicemente una verità, lo so che può far male eh.. comunque si mangia nettamente meglio in Albania che in Usa - AlbNews : #Albania, l’intera famiglia dell’ex premier #SaliBerisha finisce nella black list degli #USA - gi_pavanello : RT @ethrusco: Iniziano le più grandi manovre NATO in 25 anni 'Spring Storm' con USA, Lettonia, Polonia, Italia, Francia, Danimarca, Gran B… - ethrusco : Iniziano le più grandi manovre NATO in 25 anni 'Spring Storm' con USA, Lettonia, Polonia, Italia, Francia, Danimar… -

Ultime Notizie dalla rete : Albania Usa Albania: Usa vietano l'ingresso a Berisha per 'corruzione' ... perché "coinvolto in atti di corruzione che hanno minato la democrazia in Albania". La decisione è stata firmata dal segretario di Stato Usa Anthony Blinken, nei cui confronti Berisha ha annunciato ...

Albania: ex presidente Berisha denuncerà segretario di Stato Usa Blinken Tirana, 20 mag 18:18 - L'ex presidente dell'Albania Sali Berisha ha dichiarato che denuncerà il segretario di Stato Usa, Antony Blinken, dopo che ieri il Dipartimento...

Albania: Usa vietano l'ingresso a Berisha per 'corruzione' - Nord America ANSA Nuova Europa Albania: Usa vietano l'ingresso a Berisha per 'corruzione' Gli Stati Uniti hanno imposto il divieto di ingresso nel loro territorio all'ex premier a capo di Stato albanese Sali Berisha ed alla sua famiglia (la consorte e i suoi due figli), perché "coinvolto i ...

Albania: stampa balcanica, decisione Usa contro Berisha può aiutare rinnovamento Partito democratico Il divieto di ingresso negli Stati Uniti imposto dal Dipartimento di Stato Usa all'ex presidente dell'Albania Sali Berisha potrebbe ...

