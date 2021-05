Al Bano Carrisi compleanno insieme con Loredana e Romina Le foto

(Di giovedì 20 maggio 2021) Alcompie 78 anni: il cantante di Cellino San Marco sta festeggiandoalla sua famiglia allargata. Nato il 20 maggio 1943, Alcontinua senza sosta la sua carriera musicale, iniziata nel 1965. Sui social sono apparse le primegrafie per festeggiare l’importante traguardo raggiunto dall’artista, tra cui lo scatto condiviso su Instagram daLecciso in cui i due appaiono feliciin un selfie. Il post diLecciso. Fonte: https://www.instagram.com/p/CPFZlUBAGer/?utm medium=copy linkNon si è fatto attendere nemmeno il post diPower che ha condiviso oltre ai festeggiamenti anche delledi lei e Algiovanissimi ...

Advertising

Alfonso0070 : RT @AccaddeOggi: Oggi nel 1943 nasceva il cantante Al Bano Carrisi interprete di “Nel sole' #accaddeoggi - angiuoniluigi : RT @AccaddeOggi: Oggi nel 1943 nasceva il cantante Al Bano Carrisi interprete di “Nel sole' #accaddeoggi - AccaddeOggi : Oggi nel 1943 nasceva il cantante Al Bano Carrisi interprete di “Nel sole' #accaddeoggi - infoitcultura : Al Bano Carrisi, un drammatico sfogo: 'Non c'è niente di umano in tutto questo', la vicenda che lo sconvolge - PasqualeMarro : #AlBanoCarrisi, un drammatico sfogo: “So che Dio esiste, ma…” -

Ultime Notizie dalla rete : Bano Carrisi

LiberoQuotidiano.it

... ambasciatore Giorgio Marrapodi, e il cantante Al, testimonial dell'iniziativa, che ha annunciato l'intenzione di registrare un disco sulle musiche del Mediterraneo.Oggi, giovedì 20 maggio 2020, è il compleanno di Al. Lo storico cantautore compie 78 anni. Prima di raccontarvi cos'è successo nel quartier generale del pugliese, ovvero Cellino San Marco, ovviamente cogliamo l'occasione per fare ...Il Museo Archeologico Nazionale di Taranto, attraverso il suo patrimonio culturale, racconta la comune identità dei tanti popoli del Mediterraneo che hanno contribuito alla storia e alla ricchezza cul ...«Un compleanno diverso? Sì, diverso dall’anno scorso quando mi trovavo in un’altra città. Quest’anno sono a Taranto». Scherza con i giornalisti Al Bano Carrisi, oggi nel capoluogo ionico per partecipa ...