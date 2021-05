"Ah, ma allora lei è...". Lilli Gruber sconcertata: sapete quanti soldi ha da parte l'ex toga Carofiglio? | Video (Di giovedì 20 maggio 2021) "Ah ma allora è un buon partito". Lilli Gruber guarda con occhi tutti nuovi Gianrico Carofiglio, ex senatore del Pd, ex magistrato e scrittore di successo, che a Otto e mezzo su La7 parla di tassa di successione e confessa di essere tra coloro che con più di 5 milioni di euro Enrico Letta vorrebbe tassare per dare 10mila euro a testa ai 18enni meno abbienti. Una proposta che ha trovato la netta contrapposizione non solo di Matteo Salvini ("Sono allucinato") ma pure del premier Mario Draghi ("Non è il momento di mettere nuove tasse"). Carofiglio però si schiera senza se e senza ma con Letta: "Molti pensano che il Pd vuole tassare la casetta da 300mila euro. Un consulente finanziario mi diceva che un signore aveva investito con lui 20 milioni di euro, soldi che non aveva ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 20 maggio 2021) "Ah maè un buon partito".guarda con occhi tutti nuovi Gianrico, ex senatore del Pd, ex magistrato e scrittore di successo, che a Otto e mezzo su La7 parla di tassa di successione e confessa di essere tra coloro che con più di 5 milioni di euro Enrico Letta vorrebbe tassare per dare 10mila euro a testa ai 18enni meno abbienti. Una proposta che ha trovato la netta contrapposizione non solo di Matteo Salvini ("Sono allucinato") ma pure del premier Mario Draghi ("Non è il momento di mettere nuove tasse").però si schiera senza se e senza ma con Letta: "Molti pensano che il Pd vuole tassare la casetta da 300mila euro. Un consulente finanziario mi diceva che un signore aveva investito con lui 20 milioni di euro,che non aveva ...

