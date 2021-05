Agricoltura | Squeri Steriltom | “Giovani scelgono agricoltura sostenibile per il futuro lavorativo”

(Di giovedì 20 maggio 2021) (Teleborsa) – “Ildella nostra filiera alimentare è nelle mani dei, che hanno riscoperto il valore della terra, dei suoi prodotti e il legame profondo con i territori di appartenenza nei quali intravedono uno sviluppo, ma anche un progresso economico e di crescita”. È quanto dichiara in una nota Alessandro, Presidente di Federalimentaree DG di, azienda leader nel mercato della polpa di pomodoro a livello europeo, nella quale sono impiegati oltre 200e donne, in merito al terzo numero dell’Osservatorio del mondo agricolo, “La riscoperta dell’nella youth economy”, presentato dalla Fondazione Enpaia e dal CENSIS. “È interessante notare – ...

Teleborsa

... "La riscoperta dell'nella youth economy", presentato dalla Fondazione Enpai a e dal CENSIS . "È interessante notare - continua- come per 9 giovani su 10 la sostenibilità ...