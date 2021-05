Afroamericano morto in Louisiana durante arresto, spunta video shock (Di giovedì 20 maggio 2021) L’America è scossa da un altro video shock che mostra agenti della Louisiana che spingono a terra, immobilizzano con il taser e riempiono di calci Ronald Greene, un Afroamericano che nel 2019 è morto durante l’arresto. Allora il rapporto della Louisiana State Patrol aveva riportato che Green era morto durante l’arresto, dopo un inseguimento con la polizia che si era concluso con un incidente. Ma il video che stanno mostrando oggi le televisioni ed i siti americani, che è un estratto di due minuti di un video molto più lungo finora mai emerso, racconta una storia diversa. E mostra come l’uomo abbia implorato gli agenti, chiedendo loro scusa, e dicendogli di essere ... Leggi su italiasera (Di giovedì 20 maggio 2021) L’America è scossa da un altroche mostra agenti dellache spingono a terra, immobilizzano con il taser e riempiono di calci Ronald Greene, unche nel 2019 èl’. Allora il rapporto dellaState Patrol aveva riportato che Green eral’, dopo un inseguimento con la polizia che si era concluso con un incidente. Ma ilche stanno mostrando oggi le televisioni ed i siti americani, che è un estratto di due minuti di unmolto più lungo finora mai emerso, racconta una storia diversa. E mostra come l’uomo abbia implorato gli agenti, chiedendo loro scusa, e dicendogli di essere ...

