Afroamericano morto in Louisiana durante arresto, spunta video shock (Di giovedì 20 maggio 2021) L'America è scossa da un altro video shock che mostra agenti della Louisiana che spingono a terra, immobilizzano con il taser e riempiono di calci Ronald Greene, un Afroamericano che nel 2019 è morto ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 20 maggio 2021) L'America è scossa da un altroche mostra agenti dellache spingono a terra, immobilizzano con il taser e riempiono di calci Ronald Greene, unche nel 2019 è...

Advertising

occhio_notizie : Usa, afroamericano ucciso dai poliziotti: il video del linciaggio - italiaserait : Afroamericano morto in Louisiana durante arresto, spunta video shock - TV7Benevento : Afroamericano morto in Louisiana durante arresto, spunta video shock... - fisco24_info : Afroamericano morto in Louisiana durante arresto, spunta video shock: Secondo il rapporto ufficiale, Ronald Greene… - liberenotizie : Afroamericano morto in Louisiana durante arresto, spunta video shock. Adnkronos - ultimora -