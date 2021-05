ADL ritorno al Lille: dopo Osimhen occhi sul terzino, si pensa già all’accordo (Di giovedì 20 maggio 2021) Il Corriere dello Sport mette in risalto i piani di mercato del Napoli: potrebbe ritornare al Lille, ma questa volta per un difensore. Il Napoli … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di giovedì 20 maggio 2021) Il Corriere dello Sport mette in risalto i piani di mercato del Napoli: potrebbe ritornare al, ma questa volta per un difensore. Il Napoli … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

Advertising

MondoNapoli : Tuttosport - Panchina Napoli, ADL spera in un ritorno - - JosiphOliver : Detto che io credo poco (o almeno spero) al suo ritorno alla Juventus, ritengo che ADL l'abbia già quantomeno convi… - fnapolisempre83 : RT @Baloo721: Per tutti i napoletani che sono infuriati con la Juve ricordo che la partita di ritorno l'avete acchittata voi per giocarla D… - ninja2475 : RT @Baloo721: Per tutti i napoletani che sono infuriati con la Juve ricordo che la partita di ritorno l'avete acchittata voi per giocarla D… - Goldrake1810 : RT @Baloo721: Per tutti i napoletani che sono infuriati con la Juve ricordo che la partita di ritorno l'avete acchittata voi per giocarla D… -