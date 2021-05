“Adesso basta!” Uomini e Donne | Ida Platano lo fa davanti a tutti Maria De Filippi stavolta non la perdona

Leggi su caffeinamagazine

(Di giovedì 20 maggio 2021) Idaal centro del dibattito. L’ex di Riccardo Guarnieri ripresa anche daDe. Non sono settimane facili per la dama. Solo lunedì era stata pesantemente criticata da Riccardo. “Volevo capire come mai siamo arrivati a questo punto. Cercavo dei chiarimenti che ho avuto difficoltà a ottenere. La volta scorsa si è parlato di cavolate, non li trovo buoni motivi per chiudere una storia”. “La realtà è un’altra. Non hai strumentalizzato nulla, Roberta? La storia tra me e lei è sempre stata vera. Gli sfoghi e la gelosia c’erano. Lei ha voluto sporcare quello che provavo nei suoi confronti. A me interessava lei, non i follower”. Dopo aver subito in queste ore attacchi da Riccardo Guarnieri, Idanon ha proprio retto e ha pianto.le ha però fatto notare che c’è un cavaliere, che ...