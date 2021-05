Addio Internet Explorer! Microsoft annuncia la fine dello storico Browser

(Di giovedì 20 maggio 2021) Lad’explorer corrisponde alladi un’epoca. Il, che l’ha finanziato e sviluppato per 25 anni, infatti non riceverà più aggiornamenti a partire dal 2022.sorpassa IE Era nell’aria già da un po‘, implicito nelle ultime strategie di casache da anni sviluppaconcorrenti, comeEdge, eppure ora l’avviso ufficiale mette perentorietà alla notizia: dal 15 giugno 2022explorer non riceverà più aggiornamenti. Non si sa se ilrimarrà disponibile sui PC sui quali era già installato o se sarà rimosso tramite successivi aggiornamenti. Nel qual caso, verrebbero comunque a mancare gli aggiornamenti. Quante ...

