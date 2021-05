Addio al fumettista Kentaro Miura | il suo manga Berserk è un ritratto crudo e imperdibile della natura umana

Leggi su open.online

(Di giovedì 20 maggio 2021) «È uscito il nuovo?». Neanche il buongiorno. Per me erale entrare in un negozio di fumetti con la speranza tipica di un bambino di poter finalmente acquistare e leggere il nuovo capitolosaga di Gatsu e Caska, iniziata nel lontano 1989 e tutt’ora in corso. Per chi non conosce ilgiapponese, è noto anche per l’estrema discontinuità di pubblicazione, tanto che tra gli appassionati ci si augurava che l’autore concludesse la saga primasua morte. Ecco, oggi abbiamo scoperto che molto probabilmente non sapremo mai come andrà a finire perchéè venuto a mancare all’età di 54 anni. La morte risale al 6 maggio e nessuno, a parte le persone a lui vicine, ne era a conoscenza fino all’annunciocasa ...